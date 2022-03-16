Лица войны: Елена Курило, хореограф из Чугуева, стали едва ли не самым узнаваемым символом преступления россиян

Елена говорит, что она осталась жива – чистое чудо.

ТСН расскажет историю Елены Курило, хореографа из городка Чугуев, которая случайно для себя и, несмотря на собственное желание, стала едва ли не самым узнаваемым символом российско-украинской войны.

Ее лицо по всему миру запомнили, как лицо – войны. 25 февраля, спустя всего сутки после того, как первые российские бомбы полетели в украинские жилые кварталы, американские и европейские газеты вышли с ее портретом на первых полосах. 26-го певица Мадонна постится короткое видео в своем "Инстаграмме". Слышу твою ложь и не принимаю ее – говорит певица, обращаясь к Путину и показывает ему – средний палец. Трагедию украинцев она иллюстрирует тем же портретом. "Никогда я не хотела такой славы", — говорит Елена.

Всю жизнь она живет в украинском Чугуеве, тридцать лет – работала хореографом, последние четыре – воспитательницей в детском саду.

В то утро, как и тысячи украинцев она проснулась, от взрывов. «Когда взорвалось в аэропорту, то мы поняли, что это уже начало конца», — говорит женщина.

Подпрыгнула, начала бросать вещи и документы в сумку. Последнее, что помнит – вспышка и разлетающиеся куски битого стекла, словно в кино. «Единственное, что в голове – Господи, я еще не готова умереть!» – вспоминает женщина.

Елена говорит, что она осталась жива – чистое чудо. Сложность ранений сначала не осознала и отказалась садиться в скорую. Лишь позже поняла, что все тело иссечено стеклом. А самое страшное – стекло в глазах. «Я совсем не вижу. Я вижу где-то свет, в конце, как говорится, а так совсем не вижу», – рассказывает Елена.

Лица этой войны: история хореографа из Чугуева

Чтобы восстановить зрение, ей нужна операция. После консультаций с врачами оказалось: каждый день уменьшает шансы возобновить зрение. Но ее город – закрытый, Чугуев и окрестности, под постоянными обстрелами, поэтому сейчас выехать на лечение уже невозможно. После того, как ее фото стало известно на весь мир, ей предлагали убежище и лечение в Европе. Но, говорит, ни об эмиграции, ни о временном убежище на чужбине даже думать не хочет. «Я даже когда еду куда-нибудь отдыхать на неделю, мне уже через неделю хочется домой, я не могу», – уверяет Елена.

Она абсолютно уверена в победе Украины. «Нам нужно объединиться. Не надо впадать в панику, надо быть добрее, милосерднее, нужно верить – это наша земля, и кто с мечом придет, от него погибнет», — говорит женщина.

А еще у нее есть мечта, чтобы газеты, сделавшие ее лицо лицом войны, после победы опубликовали новый портрет. «Пусть это фото, где я была лицом войны, станет не лицом войны, а миром. И переслала им это фото в украинских вышиванках», — рассказывает женщина.

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