Лицемерие и пропагандистский жест: в ОП объяснили, зачем Путину "рождественское перемирие"

Подоляк подчеркнул, что РФ хочет получить время для проведения мобилизации, строительства укреплений на захваченных территориях и перегруппировки армии.

"Указание" российского диктатора Путина о так называемом "рождественском перемирии" – исключительно пропагандистский жест и ничего больше.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии ТСН.ua.

По его словам, Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам. Враг хочет получить время для:

проведения дополнительной мобилизации,

строительства масштабных укреплений на захваченных территориях,

перегруппировки армии.

"Это не удалось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки. Кроме того, Россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и попытаться убедить европейцев с тем, чтобы они начали давить на нас. Задача они одна: "Немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума, новая линия разделения". Вот циничное содержание указания Путина о "временном прекращении огня". Банальный прием", — отметил Подоляк.

Советник главы ОП уверен, что у предложения РФ по "рождественскому перемирию" нет даже малейшего желания прекратить войну.

Подоляк напомнил, что Россия атакует ракетами/дронами гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни.

"Поэтому еще раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ", – призвал он.

В Twitter Подоляк назвал "лицемерием" заявления Путина о "перемирии".

"Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает РФ. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории.

Второе. РФ должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе", – отметил советник руководителя ОП.

Напомним, что российский диктатор Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу о прекращении огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине на Рождество.

Россиянам нужна пауза на фронте

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь объяснил, что командование российских войск стремится остановить активные боевые действия по всему фронту, чтобы получить время для подготовки резервов.

По его мнению, сейчас россиянам нужно минимум полтора-два месяца оперативной паузы, что потом самим пойти в наступление.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупредил об угрозе провокаций врага 6 декабря.