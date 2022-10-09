Лично важен Путин: журналисты рассказали, что символизирует взрыв на Крымском мосту

Крымский мост, который в результате взрыва и пожара 8 октября испытал частичные разрушения, является основным маршрутом поставок для сил Москвы, воюющих на юге Украины, и очень символичен для диктатора России Владимира Путина.

Об этом пишет газета The New York Times.

Как сообщается, любое серьезное препятствие движению по мосту может серьезно повлиять на способность России воевать на юге Украины, где украинские войска ведут все более эффективное контрнаступление.

Кроме того, без Крымского моста, незаконно выстроенного после аннексии, российские военные будут очень ограничены в возможности доставлять топливо, оборудование и боеприпасы подразделениям, воюющим в Херсонской и Запорожской областях Украины.

"Российские силы не смогли защитить мост, несмотря на его центральную роль в военных усилиях России, его личную важность для Путина и его мощный символизм как буквальную связь между Россией и Крымом", – пишут журналисты NYT.

Издание объясняет, что мост крайне символичен для Путина, ведь выполняет роль сообщения между Россией и Крымом. Важность постройки журналисты подчеркнули тем, что Путин даже председательствовал на открытии незаконно построенного моста в 2018 году в аннексированном Крыму.

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, утром субботы, 8 октября, в результате взрыва были уничтожены две секции Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией. Этим взрывом была нарушена важнейшая линия поставки вооружения для российских войск, воюющих на юге Украины, и нанесен дополнительный удар Кремлю, который и так терпит постоянные потери на фронте.

По данным российских властей, в результате взрыва и пожара часть дорожного полотна на мосту через Керченский пролив упала в море, и погибли по меньшей мере три человека. Российские власти сообщали о возгорании 7 цистерн с топливом из железнодорожного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя инцидент, отметил в своем ночном обращении, что суббота "была хорошим и преимущественно солнечным днем" на территории Украины. "К сожалению, в Крыму было облачно", – сказал он.

Между тем, по мнению военного эксперта, полковника ВСУ в запасе и военного летчика-инструктора Романа Свитана после взрыва на Крымском мосту войска РФ будут выходить с территории полуострова. По его словам, вчерашний "хлопок" существенно ускорит контрнаступление ВСУ.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский отметил, что взрыв на Крымском мосту существенно не повлиял на его использование, поскольку, по данным россиян, уже через сутки они возобновили железнодорожное сообщение. По его словам, возможность доставки вооружения и тяжелой техники продолжается.

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