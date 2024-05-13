Личности российских пилотов, наносящих удары по Украине крылатыми ракетами – список ГУР

Именно эти летчики ответственны за многочисленные жертвы и разрушения в Украине.

Главное управление разведки идентифицировало российских летчиков-оккупантов, обстреливающих Украину крылатыми ракетами.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Речь идет об личном составе управления и командования подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации Военно-воздушных сил Военно-космических сил ВС России (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс").

В состав 22-й бомбардировочной авиационной дивизии РФ входят 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки:

121 вбап – в/ч 85927, аэродром базирования "Энгельс" Саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;

52 вбап – в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка" Калужской области, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

ГУР установило личный состав дивизии, непосредственно причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/ Ту-160).

Именно эти летчики ответственны за многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате преступного ракетного террора, который они проводят с территории России.

Со списком идентифицированных российских военных преступников можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, разведка установила пилотов РФ, обстреливающих Украину "Кинжалами" (список).

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