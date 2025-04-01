Марк Бернс / © facebook.com/chiefrabbiua

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Личный духовный советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Марк Бернс заявил, что украинским военным на передовой необходимо оружие для защиты от российских захватчиков.

Об этом Бренс написал в соцсети Х после того, как посетил Бучу, Ирпень и Бородянку в Киевской области.

"Они просят 1000 танков, 300 самолетов F-35, противовоздушное оружие, чтобы сбивать беспилотники, которые до сих пор обстреливают гражданские здания и убивают людей", - отметил Бренс.

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Кроме того, он подчеркнул роль Дональда Трампа в поддержке Украины, вспомнив, что именно он принял решение о поставках Javelin вместо подушек.

«Президент Трамп положит конец этой войне. Все здесь, в Украине, благодарят президента Трампа и Америку за поддержку Украины», — добавил пастор.

Он подчеркнул, что война в Украине — «это больше, чем демократы или республиканцы, левые или правые».

«Независимо от того, не нравится вам президент Трамп или президент Зеленский – здесь гибнут реальные люди. 20 000 детей были похищены и вывезены в Россию. 300 женщин недавно были изнасилованы. 700 религиозных сооружений уничтожено намеренно, потому что они часто являются единственным источником надежды для украинского народа. Невинных мирных жителей со связанными руками расстреливали», - добавил он.

Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов выступает против введения в Украине временного управления, о чем ранее заявлял диктатор Путин.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп недоволен как Путиным, так и Зеленским .