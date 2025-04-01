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Личный духовный наставник Трампа призвал дать оружие Украине для защиты от захватчиков
Он подчеркнул, что война в Украине — «это больше, чем демократы или республиканцы, левые или правые».
Личный духовный советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Марк Бернс заявил, что украинским военным на передовой необходимо оружие для защиты от российских захватчиков.
Об этом Бренс написал в соцсети Х после того, как посетил Бучу, Ирпень и Бородянку в Киевской области.
"Они просят 1000 танков, 300 самолетов F-35, противовоздушное оружие, чтобы сбивать беспилотники, которые до сих пор обстреливают гражданские здания и убивают людей", - отметил Бренс.
Кроме того, он подчеркнул роль Дональда Трампа в поддержке Украины, вспомнив, что именно он принял решение о поставках Javelin вместо подушек.
«Президент Трамп положит конец этой войне. Все здесь, в Украине, благодарят президента Трампа и Америку за поддержку Украины», — добавил пастор.
Он подчеркнул, что война в Украине — «это больше, чем демократы или республиканцы, левые или правые».
«Независимо от того, не нравится вам президент Трамп или президент Зеленский – здесь гибнут реальные люди. 20 000 детей были похищены и вывезены в Россию. 300 женщин недавно были изнасилованы. 700 религиозных сооружений уничтожено намеренно, потому что они часто являются единственным источником надежды для украинского народа. Невинных мирных жителей со связанными руками расстреливали», - добавил он.
Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов выступает против введения в Украине временного управления, о чем ранее заявлял диктатор Путин.
Мы ранее информировали, что Дональд Трамп недоволен как Путиным, так и Зеленским .