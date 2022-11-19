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Личный состав подавлен: завершились учения российских военных, проходивших в Беларуси — Генштаб

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Личный состав подавлен: завершились учения российских военных, проходивших в Беларуси — Генштаб

Фото: Associated Press

Часть военных РФ получила старую форму и уже используемое снаряжение.

Завершились учения российских военных, проходивших на территории Беларуси.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 19 ноября.

"По имеющейся информации завершились военные учения подразделений 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии вооруженных сил Российской Федерации, проходивших на территории Брестской области Республики Беларусь", — говорится в сводке.

В Генштабе отмечают, что военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности из-за неудовлетворительного обеспечения.

"Часть указанного личного состава получила старую форму одежды и уже использованного снаряжения", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что военная техника, задействованная в учениях, в основном, в плохом техническом состоянии — все время нуждается в ремонте.

Напомним, в Минобороны Беларуси не устают заявлять, мол, не имеют планов втягиваться "в какие-либо конфликты". Вместо этого якобы готовят солдат для обороны своей страны.

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Дата публикации
Просмотры
928
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