Лидер группы "Без Обмежень" рассказал, почему из терробороновца переквалифицировался в волонтера

Артист поделился, что за месяц проехал более 10 тысяч километров.

Каждый день в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 и в прямом эфире на YouTube шоу "Сніданок з 1+1" продолжает рассказывать украинцам об оперативных новостях в стране, привлекать специалистов разных отраслей и рассказывать истории земляков, которым удалось спастись от боевых действий.

Теперь программа выходит в новое время – с 8:00 до 11:00

На днях студию "Сніданку з 1+1" посетил лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, который рассказал о своей нынешней деятельности. В первые дни полномасштабного вторжения певец присоединился к терробороне одного из украинских регионов, однако решил переквалифицироваться в волонтеры. Говорит, что таким образом он лично приносит больше пользы обществу.

instagram.com/sergii_tanchynets

"Многие люди, которые имеют габаритные транспортные средства, начали ездить и волонтерить. Вот я уже месяц в пути. И я за этот месяц проехал более 10 тысяч километров. Мне это не трудно, кроме того, когда ты понимаешь, что люди с оружием руках сейчас физически воюют..." — рассказал Танчинец.

В настоящее время певец сотрудничает с волонтерским штабом города Мукачево и возит лекарственные средства в столичный военный госпиталь. В перерывах между дорогой Танчинец успевает давать выступления для поддержки военных и обычных украинцев.

"Несмотря на то, что музыка сейчас не ко времени – это не правда. Музыка всегда актуальна, и люди ее ждут. Мы были в метро, некоторые 20 дней находятся там как в бомбоубежище. И там довольно подавлена атмосфера, и музыканты, которые попадают к ним, дают реальную помощь этим людям. Поэтому я призываю всех музыкантов, кто в Киеве, приобщаться к таким процессам", — прокомментировал певец.

instagram.com/sergii_tanchynets

Что касается смены логотипа группы, то лидер "Без Обмежень" акцентировал: музыканты сразу решили избавиться от буквы Z, когда поняли, что она приобретает сакральность для россиян. И о своем решении не жалеют.

Также в рубрике "Дневники войны" рассказали историю девятиклассницы Алены Загребы из Мариуполя, которая в течение трех недель жизни в блокадном городе каждый день снимала в блог. Она публиковала видео и показывала, что происходит в ее родном городе. Семья готовила еду на костре, топила снег, чтобы у них была вода. Из-за обстрелов семья переехала в квартиру знакомых, там во время авианалета разбитые стекла упали на кровать Алены. Девочку спасло одеяло, под которым она пыталась согреться. Сейчас юная блогерша в безопасности, ей удалось выехать с семьей в Люксембург.

Во включении с "Завтраком с 1+1" девочка рассказала, как ей удалось снимать дневник, несмотря на то, что в городе со 2 марта не было электроснабжения: "У нас было шесть повербанков на три человека, я заряжала телефон всего два раза через две недели".

Семья Алены решилась выехать из города после звонка брата, который сообщил, что в городе началась эвакуация. Девочка считает, что они пошли на рискованный поступок, поскольку в городе продолжались обстрелы. В сети видеодневники девочки уже сравнивают с очерками Анны Франк, которая вела записи во время Второй Мировой войны. Алена также отметила, что они внешне чем-то схожи с Анной, а также пообещала ведущим Сніданку з 1+1, что если будет возможность попасть в музей Анны Франк в Амстердаме, то она обязательно оттуда снимет влог. Сейчас девочка в безопасности, она планирует и дальше снимать видео, однако уже о своей мирной жизни.

Ежедневно зрителей "Сніданку з 1+1" ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите каждый день проект с 08:00 до 11:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.

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