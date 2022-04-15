Лидер группы Green Grey, который обвиняли в пророссийских взглядах, пошел защищать Украину

Андрей Яценко будет защищать родную землю от врага.

Лидер украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко, более известный как Дизель, пошел защищать Украину от российских оккупантов.

Так, 52-летний артист подписал контракт с батальоном "Мрия" ВСУ. Об этом артист сообщил в своем Instagram, обнародовав соответствующие фото.

Дизель / instagram.com/diezelgreengrey

Артист заявил, что война быстро не закончится, украинским бойцам понадобится подкрепление, поэтому он решил пойти служить.

"Понятно одно – быстро все не закончится. А значит, нужны будут силы на ротацию наших ребят, и сил понадобится немало! Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт с батальоном "Мрия". Будем служить. Слава Украине!" – отметил звезда.

Дизель / instagram.com/diezelgreengrey

Напомним, летом в 2021 году вокруг группы Green Grey поднялся конфликт. Так, коллектив должен был выступать на концерте ко Дню Независимости Украины. Впрочем, выступление группы было отменено. Причиной тому стало видео, на котором участник коллектива Мурик негативно высказался по поводу языкового закона. Green Grey обвинили в неуважении к государственному языку и пророссийских взглядах.

В ответ Дизель заявил, что музыкантам грустно оттого, что их обвиняют в отсутствии патриотизма, отметив, что группа любит Украину и не променяла бы ее на другую страну.

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