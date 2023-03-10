Лидер КНДР приказал военным усилить маневры для "настоящей войны"

Ким Чен Ын сказал военным быть готовыми к выполнению "двух стратегических задач".

На фоне роста напряженности лидер КНДР приказал военным "усиливать имитационные учения для настоящей войны в разных ситуациях".

Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA.

Отмечается, что во время маневров было выпущено одновременно не менее шести ракет. Подразделение, которое подготовили для "ударных миссий", продемонстрировало способность "противостоять реальной войне",

Инспектируя обучение, лидер КНДР сказал военным быть готовыми к выполнению "двух стратегических задач": во-первых, сдерживать войну, а во-вторых, проявлять инициативу в войне.

По словам северокорейского лидера, такие подразделения должны "постоянно усиливать разные имитационные учения для настоящей войны в разных ситуациях".

Накануне стало известно, что Северная Корея запустила баллистическую ракету.

Между тем, сестра лидера КНДР заявила, что любые попытки других стран сбить одну из их ракет во время испытательного запуска будут считать объявлением войны.

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