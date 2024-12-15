Он также подверг сомнению целесообразность дальнейшего членства Германии в НАТО.

Лидер партии "Альтернатива для Германии " (AfD) Тино Хрупалла выступил с призывом к правительству ФРГ признать победу России в войне против Украины.

Об этом Хрупалла заявил в интервью изданию Welt, которых цитирует n-tv.

"Россия выиграла эту войну", — утверждает политик. По его словам, "реальность догнала тех, кто говорит о победе Украины", и поэтому он призвал правительство Германии "стремиться к прекращению войны".

Хрупалла также подверг критике НАТО, заявив, что Альянс "реализует интересы Америки", что, по его мнению, противоречит интересам Европы. Лидер AfD считает, что оборонный блок должен "учитывать и уважать интересы всех европейских стран, включая Россию".

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Он также подверг сомнению целесообразность дальнейшего членства Германии в НАТО.

"Если НАТО не способна этого обеспечить, Германии следует подумать, насколько полезен для нас этот Альянс", — подытожил Хрупалла.

Напомним, что Германия с партнерами будут рассматривать вопросы возможного размещения своих миротворцев в Украине в рамках "безопасных гарантий" только после того, как для этого сложатся условия, а именно – прекращение огня.