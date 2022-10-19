Лидер Республиканской партии Маккарти предупредил об уменьшении дополнительной военной помощи Украине

Республиканцы, вероятно, будут выступать против дополнительной военной помощи Украине, если получат большинство в Палате представителей на промежуточных выборах в ноябре.

Об этом 18 октября заявил лидер Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти, пишет The Washington Post.

Маккарти предположил, что американцы хотят, чтобы Конгресс сосредоточился на их проблемах.

"Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине карт-бланш. Они просто не сделают этого… Это не безвозмездный чистый чек", — заявил он.

По его словам, вопрос военной поддержки Украины – важен, однако есть вещи, которые "администрация Байдена не делает внутри страны. Украина важна, но в то же время она не может быть единственным, чем они занимаются".

Конгресс США уже одобрил выделение более 60 млрд долларов помощи Украине, из которых с января 2021 года было предоставлено более 18,2 млрд долларов на помощь безопасности, пишет издание.

Заявления Маккарти, который должен стать спикером, если республиканцы получат большинство в Палате представителей, подняли новые вопросы относительно устойчивости американской поддержки Украины, поскольку растущее число республиканцев, особенно поддерживающих подход экс-президента Дональда Трампа, ставит под сомнение необходимость федеральных расходов за рубежом во время рекордно высокой инфляции внутри страны.

Член палаты представителей Майкл Маккол заявил, что обеспечит больший контроль над тем, как тратятся деньги для Украины, если Республиканская партия получит большинство.

"Я действительно думаю, что есть широкая двухпартийная поддержка Украины, но я думаю, если мы получим большинство, вы увидите больше контроля и подотчетности с точки зрения финансирования и того, куда уходят деньги", – заявил Маккол.

В пятницу, 14 октября, США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 725 миллионов долларов, включая больше боеприпасов для HIMARS, а также высокоточных артиллерийских снарядов, противотанкового оружия и автомобилей Humvee.

Республиканцы, поддерживающие помощь Украине, говорят, что может быть возможность передать еще один транш помощи для Украины в пакете расходов на конец года, прежде чем республиканцы потенциально примут контроль в Конгрессе.

Военная помощь США Украине

Соединенные штаты поддерживают Украину и оказывают ей одну из самых больших военных пособий с начала полномасштабного вторжения России.

После массированного ракетного обстрела России 10 октября президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.

США также готовятся ввести санкции против Ирана из-за поставок оружия России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 октября также заявил, что Украина получит от Альянса средства борьбы с беспилотниками, чтобы защитить от российских атак гражданскую инфраструктуру.

По данным министерства финансов, с февраля Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров. До конца года Украина может получить еще 5 млрд евро от ЕС, 4,5 млрд долларов от Соединенных Штатов и 1,3 млрд долларов от МВФ.

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