Лидер свободного мира: польский еженедельник разместил на обложке Зеленского — фото

Лидер свободного мира: польский еженедельник разместил на обложке Зеленского — фото

Президент Украины появился на обложке польского еженедельника.

Популярный польский еженедельник Newsweek посвятил обложку свежего номера сопротивлению Украины в войне с Россией, изобразив на ней президента Владимира Зеленского. Newsweek также назвал президента Украины "лидером свободного мира".

Об этом сообщается на сайте Newsweek.

Как свидетельствуют фото, само название еженедельника Newsweek на обложке раскрашено цветами государственного флага Украины, а фото Владимира Зеленского в бронежилете и каске подписано: "Лидер свободного мира".

"В сложное время Владимир Зеленский оказался героем и государственным деятелем", – пишет Newsweek.

Издание вспомнило и первую леди Елену Зеленскую, заметив, что, несмотря ни на что, она останется с мужем до конца.

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