Лидер U2 после концерта в киевском метро поехал в освобожденные от оккупантов Бучу и Ирпень

Лидер U2 после концерта в киевском метро поехал в освобожденные от оккупантов Бучу и Ирпень

Легендарная ирландская рок-группа U2 во главе с солистом Боно сегодня, 8 мая, неожиданно дал концерт в киевском метро.

Музыканты после выступления не уехали домой. Они отправились в освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень.

Артисты таким образом решили поддержать украинцев. В частности, в Ирпене они обсуждали возможность проведения благотворительных концертов, чтобы собрать средства на восстановление полуразрушенного российскими оккупантами города.

Фото: Александр Маркушин/Telegram

"А еще сегодня в Ирпене мы принимали гостей из Ирландии. Пол Хьюсон – Боно и Дэвид Эванс – Эдж – солист и гитарист легендарной группы "U2" приехали со словами поддержки и предложением помощи. Обсудили возможность проведения благотворительных концертов группы для сбора средств на восстановление инфраструктуры Ирпеня, в частности нашего Дома культуры. Невероятно приятно ощущать поддержку всего мира и таких людей!" – рассказал городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Фото: Александр Маркушин/Telegram

Всемирно известный певец из группы U2 и общественный деятель Боно посети и Бучу. В частности, Андреевскую церковь, на территории которой было массовое захоронение убитых и замученных российскими оккупантами украинцев.

Фото: Бучанский городской совет/Facebook

"Сегодня музыкант во время общения с настоятелем Храма святого апостола Андрея Первозванного отцом Андреем узнал о зверствах рашистов в городе, последствиях российского вторжения в общину, убитых мирных жителей", — сообщили в горсовете Бучи.

Фото: Бучанский городской совет/Facebook

Отметим, Легендарная ирландская рок-группа U2 во главе с солистом Боно выступила в киевском метро на станции "Крещатик". Позже на платформе к U2 присоединилась и группа "Антитела" во главе с фронтменом Тарасом Тополей.

Впоследствии Тополя рассказал, как родился импровизированный дуэт с ирландской рок-группой. Как выяснилось, здесь не обошлось без британского певца Эда Ширана, который на днях представил дуэтный трек с "Антителами" 2Step.

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