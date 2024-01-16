Лидеры Европарламента обратились к странам ЕС из-за неотложной помощи Украине – заявление

Лидеры основных политических групп Европейского парламента выступили с общим заявлением, в котором призвали Европейский совет и государства-члены ЕС обеспечить постоянную и долгосрочную поддержку Украины, в том числе финансовую и военную.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы, президенты основных политических групп Европейского парламента, призываем Европейский совет и государства-члены Европы выполнить свои обещания, обеспечить эффективную и постоянную долгосрочную военную поддержку Украины и оборону Союза, а также предоставить Украине экономическую и финансовую поддержку, которая необходима для поддержки жизненно важных услуг для украинских граждан и обеспечение экономического и социального обновления после войны", — говорится в заявлении.

Подписанты заявления напомнили, что европейские лидеры "обязались поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и наша поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой".

Также читайте Польские фермеры останавливают протесты на границе с Украиной

"Сейчас ЕС предоставил Украине поддержку на сумму более 80 миллиардов евро, включая гуманитарную и чрезвычайную помощь, бюджетную поддержку, макрофинансовую помощь и военную помощь. Миссия военной помощи ЕС (EUMAM Ukraine) подготовила более 30 тыс. украинских военнослужащих, продемонстрировав твердую приверженность Союзу поддержке Вооруженные силы Украины, а также беспрецедентное использование Европейского фонда мира. Работа миссии, а также другие усилия под руководством Союза и двусторонняя военная поддержка со стороны государств-членов имеют решающее значение для поддержки защиты Украины и Европы от российской агрессии", — подчеркнули политические лидеры ЕС.

Они также отметили, что в последние недели интенсивность российских нападений на мирное население в Украине резко возросла.

"Россия не намерена прекращать свою агрессивную войну. В то же время она создала военную экономику", — отмечается в заявлении.

Там отметили, что Европейский Совет должен срочно согласовать экономическую и финансовую поддержку, предлагаемую в рамках Фонда для Украины, который поможет Украине поддерживать базовые услуги для своих граждан, таких как школы, больницы и социальное обеспечение, а также поддержит экономическое и социальное восстановление, модернизацию и реконструкцию.

"Европейский совет должен принять решительные действия по увеличению производства, совместных закупок и поставке необходимого Украине оружия и боеприпасов. Не может быть усталости от Украины в Европе, когда от того, выиграет или нет Россия эту войну, зависит безопасность не только Украины, но и всего европейского континента. ЕС не должен оставлять сомнений в том, что он сохранит свою решимость поддержать Украину в освобождении ее народа, освобождении ее территорий и восстановлении полного контроля над всей ее территорией в пределах международно признанных границ", — подчеркнули подписанты.

Напомним, по данным Bloomberg, Салливан передаст Зеленскому требование США касательно войны с Россией.

Читайте также ведущие новости дня: