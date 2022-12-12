Лидеры G7 обещают Украине больше систем ПВО, отказаться от российской нефти и усилить санкционное давление

Во время встречи лидеров "Большой семерки" 12 декабря было сделано заявление о непреклонной поддержке и солидарности с Украиной.

Лидеры также осудили войну России против Украины — "бесчеловечные и жестокие нападения на критическую инфраструктуру, в том числе энергетику и водоснабжение объектов, городов и поселков, неизбирательные нападения и нападения на гражданское население, составляющее военное преступление.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7.

"Мы продолжим координировать усилия по удовлетворению срочных потребностей Украины в военной и оборонной технике с немедленным вниманием на обеспечении Украины системами и способностями противовоздушной обороны", — говорится в заявлении.

Лидеры "Большой семерки" сообщили о намерении отказаться от российской нефти и нефтепродуктов российского происхождения.

Также лидеры "Большой семерки" заявили, что будут оказывать давление на уклоняющихся от санкций и подрывающих их.

"Мы по-прежнему отданы нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам в ответ на агрессивную войну России. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их", – говорится в заявлении.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский выступил 12 декабря во время встречи лидеров "Большой семерки".

Он назвал три шага, которые ускорят окончание войны в Украине. Это – новое оружие, финансовая, энергетическая стабильность и дипломатия.

Об этом он сказал во время своего обращения к лидерам стран-участниц G7.

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