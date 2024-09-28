Ликвидация чиновника Минобороны РФ под Москвой: в ГУР сообщили подробности (фото)

Алексей Коломейцев был уничтожен 27 сентября в городе Коломна.

Главное управление разведки МОУ подтвердило ликвидацию полковника российской армии Алексея Коломейцева, возглавлявшего центр беспилотной авиации Минобороны РФ.

Сообщение сопровождается фотографией ликвидированного чиновника.

Ликвидированный под Москвой полковник русской армии Алексей Коломейцев / Фото: ГУР Минобороны

По информации ГУР, Алексей Коломейцев был уничтожен 27 сентября в городе Коломна Московской области РФ.

"51-летний Коломейцев руководил 924 государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации Министерства обороны РФ, занимающегося подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "Шахедов", а также персонала по обслуге БПЛА", — уточнили в украинской военной разведке.

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В ГУР МОУ не предоставили подробностей относительно способа, которым был ликвидирован российский полковник, но напомнили, что он непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины.

"За каждое военное преступление будет справедливо возмездие", — подчеркнули в сообщении ГУР.

Напомним, ранее появилась информация, что в ликвидации полковника Коломейцева причастно местное движение сопротивления кремлевскому режиму и ГУР Минобороны Украины.

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