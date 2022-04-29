Ликвидация оккупантов и предателей: появилось видео мощного взрыва во временно оккупированной Кременной

Во временно оккупированной Кременной Луганской области ранее прогремели сразу два мощных взрыва.
Это произошло в здании городского совета и полиции, где собрались российские оккупанты и местные коллаборанты.
Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко и опубликовал видео с места происшествия.
На видео видно разрушенное здание отделения полиции. Геращенко предупредил коллаборантов из других временно оккупированных городов, что такое может произойти с ними.
"Вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий. Требуйте немедленно - 10 кратного роста оплаты за своё предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от РосГосСтраха", - написал Геращенко.
Осторожно, видео снято российским оккупантом, комментарий которого является пропагандой
Вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий.– Антон Геращенко (@Gerashchenko7) April 29, 2022
Требуйте немедленно – 10 кратного роста оплаты за свое предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от РосГосСтраха. #оккупантирф pic.twitter.com/GMkY9rYIEb
Читайте также:
- В Черниговской области под завалами обнаружили тела двух погибших
- "Польша может захватить мероприятие Украины": в СНБО разоблачили очередной фейк российской пропаганды
- "Она мне, как ребенок": история бабушки из Горенки, которая кутала песика в платок от обстрелов