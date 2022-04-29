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Ликвидация оккупантов и предателей: появилось видео мощного взрыва во временно оккупированной Кременной

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Ликвидация оккупантов и предателей: появилось видео мощного взрыва во временно оккупированной Кременной

Во временно оккупированной Кременной Луганской области ранее прогремели сразу два мощных взрыва.

Это произошло в здании городского совета и полиции, где собрались российские оккупанты и местные коллаборанты.

Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко и опубликовал видео с места происшествия.

На видео видно разрушенное здание отделения полиции. Геращенко предупредил коллаборантов из других временно оккупированных городов, что такое может произойти с ними.

"Вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий. Требуйте немедленно - 10 кратного роста оплаты за своё предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от РосГосСтраха", - написал Геращенко. 

Осторожно, видео снято российским оккупантом, комментарий которого является пропагандой

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