Ликвидация оккупантов, которые во время сдачи в плен обстреляли ВСУ: Украина будет расследовать инцидент

Украине не выгодно ликвидировать оккупантов, их лучше брать в плен.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина будет расследовать инцидент с ликвидацией российских оккупантов, которые во время сдачи в плен обстреляли ВСУ.
Об этом она сказала в комментарии The Associated Press.
Стефанишина подчеркнула, что воины ВСУ имеют указание - взять в плен как можно больше российских оккупантов, чтобы потом обменять их на украинских защитников. Она отметила, что умышленный расстрел россиян, якобы решивших сдаться в плен — это маловероятно, поскольку во время этого россияне начали стрелять в наших защитников.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции добавила, что Украина будет расследовать этот инцидент и допустит к следствию иностранных наблюдателей.
Ликвидация российских оккупантов, которые во время сдачи в плен устроили стрельбу
Российские пропагандисты накануне распространили видео, на котором якобы ВСУ расстреляли российских оккупантов во время сдачи в плен. В то же время там видно, как оккупант не сложил оружие и открыл огонь по ВСУ.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что именно россияне цинично нарушили международные нормы, поскольку решили хитростью разделаться с украинскими защитниками, инсценировав процесс сдачи в плен.
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