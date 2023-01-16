Ликвидация последствий ракетного удара в Днепре: что известно о жертвах и разрушениях

В 9-этажном доме на момент обстрела находились более тысячи человек.

В Днепре 16 января продолжается ликвидация последствий попадания российской ракеты в девятиэтажное здание на жилом массиве Победа. По последним данным, погибли по меньшей мере 40 человек, среди которых 2 ребенка, ранения получили 75 человек, из них 15 детей.

Работы продолжаются в круглосуточном режиме. По информации ГСЧС, к работам привлечены 579 человек и 91 ед. техники. Спасателям также помогают обычные горожане. Обнародовано видео с места событий.

Без жилья – сотни людей, ведь 72 квартиры полностью разрушены, поврежденных – втрое больше. В мэрии уже установили: в доме на момент трагедии было более тысячи жителей.

Что известно о погибших и пострадавших

В СМИ появляются первые подробности о жертвах ракетного удара.

В частности, погибла 15-летняя Мария Лебедь. Девочка была дома одна, когда раздался взрыв.

Мария Лебедь/Фото: alilisa.swan

Под завалами погиб также заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский.

Две волонтерки Ирина Саламатенко и Ольга Усова шли на тренировку в спортзал, расположенный недалеко от дома, куда попала ракета. Взрыв раздался у них за спинами. Обломок попал Ольге в сердце, а Ирина позже скончалась в больнице.

Погибли супруги Ирина и Максим, которые вместе с двумя детьми полгода назад сбежали из Никополя, спасаясь от российских обстрелов. В момент взрыва 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина ждали родителей у дома на улице. В настоящее время дети в больнице.

Фото: ТСН.ua

В областной больнице имени И. И. Мечникова в Днепре находятся 32 человека, пострадавших во время атаки РФ. 9 из них – в очень тяжелом состоянии.

Как сообщил директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, одна из самых тяжелых пострадавших — 19-летняя девушка, потерявшая глаз. Также госпитализирована 27-летняя женщина, которая 20 часов пролежала под завалами.

В областной детской больнице находится 8-летняя Злата — во время ракетного удара ей посекло лицо.

Также сообщается о девушке, которую взрывной волной выбросило из окна 8-го этажа на улицу вместе со стеной. Сверху на нее упала бетонная плита. В настоящее время девушка в реанимации.

14 января в одной из квартир многоэтажки находилась семья Фигурных – семь человек. В день трагедии родственники собрались через год разлуки в связи с полномасштабной войной. Дети приехали к родителям из Одессы на выходные. Судьба пяти человек, в том числе 15-летней девочки, до сих пор неизвестна. Их почти двое суток ищут спасатели. Родителей пропавшей девушки спасателям удалось обнаружить под завалами. Мать была госпитализирована в больницу, она находится в реанимации. Ее муж погиб.

Куда целились оккупанты — версия Филатова

Мэр Днепра Борис Филатов озвучил версию, куда на самом деле целилась российская ракета.

"Через Днепр расположена наша Приднепровская теплостанция. Как версию можно рассматривать, что они должны были попасть в нашу Приднепровскую теплостанцию. Но вы же понимаете, что такое Х-22: это убийца авианосцев, ракета, которая стреляет, как говорится, по площадям. Эти косорукие скоты промазали, ракета пролетела мимо, залетела через Днепр и попала в жилой дом", — подчеркнул Филатов.

Более того, он отметил, что в разрушенном доме придется демонтировать несколько секций. По предварительной информации, в результате удара РФ в доме 72 квартиры разрушены, повреждено более 230.

Реакция России

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает, что российские войска наносят удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре Украины. Он обвинил в трагедии "украинскую ПВО", которая якобы неудачно "сбила" упавшую на дом российскую ракету.

В свою очередь, российский пропагандист Сергей Мардан не скрывает удовольствия и обещает, что ракетные удары будут продолжаться до "полного просветления украинских мозгов". Он назвал ракетный удар по жилой многоэтажке в праздничный выходной день "издержками военного конфликта".

"Даже если в это здание попала наша ракета, лично для меня это вообще не меняет ничего... Разрушение жилого дома в Днепропетровске — это трагические издержки военного конфликта. То, что жители украинских городов чувствуют себя нормально, это не заслуга их ПВО, а наши недоработки... Ну, посмотрите на фотографии Мариуполя — вот, что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет, и с Киевом это будет!", — сказал Мардан.

Телеведущий Андрей Бедняков продемонстрировал, как россияне в соцсетях реагируют на гибель людей в Днепре.

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