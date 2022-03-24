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Ликвидировал личный состав и технику: в Харьковской области российский вертолет обстрелял собственные позиции

Ликвидировал личный состав и технику: в Харьковской области российский вертолет обстрелял собственные позиции

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Ликвидировал личный состав и технику: в Харьковской области российский вертолет обстрелял собственные позиции

РБК

Глава Харьковской ОГА надеется, что оккупанты и дальше будут уничтожать сами себя.

На Харьковщине российский военный вертолет обстрелял собственные позиции.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты ликвидировали огромное количество личного состава и военной техники.

"Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО. Надеемся, что это не последний случай "самоуничтожения" российских оккупантов". – сообщил глава ОГА.

Напомним, в Харькове начали продавать сертификаты на экскурсии по послевоенному городу. Все заработанные средства будут отправлены в помощь Вооруженным силам Украины.

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