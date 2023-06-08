"Ликвидировали около трех рот россиян": в ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали около трех рот россиян и нанесли 1522 огневых ранения на Таврическом направлении.

Об этом проинформировал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

Отмечается, что украинские воины проводят успешную работу на Таврическом направлении. Враг находится в обороне и пытается остановить наших воинов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1522 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее", — пишет Тарнавский.

Украинские воины уничтожили 57 единиц военной техники противника, среди которых:

12 танков;

5 единиц БМП;

3 ББМ;

2 МТЛБ;

БТР;

гаубицу 2С19 "Мста-С";

самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация";

самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";

РЭБ "Поле-21";

РЛС "Зоопарк";

зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2";

БПЛА "Supercam";

БПЛА "Орлан – 10";

БПЛА "Zala";

2 единицы БМ-21 "Град";

зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

самоходную артиллерийскую установку "Мста-С"

Также были уничтожены 5 складов с боеприпасами врага. Силы обороны продолжают уничтожать россиян", – резюмировал Тарнавский.

В то же время на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные проводят наземные контратаки к северу и юго- западу от Бахмута.

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