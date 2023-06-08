"Ликвидировали около трех рот россиян": в ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Украинские воины проводят успешную работу на Таврическом направлении.
Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали около трех рот россиян и нанесли 1522 огневых ранения на Таврическом направлении.
Об этом проинформировал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.
Отмечается, что украинские воины проводят успешную работу на Таврическом направлении. Враг находится в обороне и пытается остановить наших воинов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1522 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее", — пишет Тарнавский.
Украинские воины уничтожили 57 единиц военной техники противника, среди которых:
- 12 танков;
- 5 единиц БМП;
- 3 ББМ;
- 2 МТЛБ;
- БТР;
- гаубицу 2С19 "Мста-С";
- самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация";
- самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";
- РЭБ "Поле-21";
- РЛС "Зоопарк";
- зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2";
- БПЛА "Supercam";
- БПЛА "Орлан – 10";
- БПЛА "Zala";
- 2 единицы БМ-21 "Град";
- зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
- самоходную артиллерийскую установку "Мста-С"
Также были уничтожены 5 складов с боеприпасами врага. Силы обороны продолжают уничтожать россиян", – резюмировал Тарнавский.
В то же время на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные проводят наземные контратаки к северу и юго- западу от Бахмута.
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