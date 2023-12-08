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Ликвидирована почти тысяча захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Ликвидирована почти тысяча захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения уничтожено более 337 тысяч россиян. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще 20 российских БПЛА.

По состоянию на 8 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 337 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022-го:

  • личного состава – около 337 220 (+990) человек,
  • танков — 5626 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 10508 (+26) ед,
  • артиллерийских систем — 8057 (+12) ед,
  • РСЗО — 919 (+0) ед,
  • средства ПВО — 605 (+0) ед,
  • самолетов — 324 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+20),
  • крылатые ракеты – 1571 (+0),
  • корабли /катера — 22 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн -10591 (+30) ед,
  • специальная техника — 1159 (+3)

Напомним, аналитики ISW в своем новом отчете сообщают, что темпы потерь войск РФ в Украине отражаются на рекордах. В частности, только за ноябрь 2023 россияне, по данным Вооруженных сил Украины, потеряли на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях более 11 тысяч единиц живой силы.

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Дата публикации
Просмотры
818
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