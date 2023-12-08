Ликвидирована почти тысяча захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожены еще 20 российских БПЛА.
По состоянию на 8 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 337 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022-го:
- личного состава – около 337 220 (+990) человек,
- танков — 5626 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 10508 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 8057 (+12) ед,
- РСЗО — 919 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+20),
- крылатые ракеты – 1571 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн -10591 (+30) ед,
- специальная техника — 1159 (+3)
Напомним, аналитики ISW в своем новом отчете сообщают, что темпы потерь войск РФ в Украине отражаются на рекордах. В частности, только за ноябрь 2023 россияне, по данным Вооруженных сил Украины, потеряли на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях более 11 тысяч единиц живой силы.