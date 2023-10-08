Ликвидированных оккупантов уже более 280 тысяч: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

По состоянию на 8 октября 2023 года ВСУ уничтожили 282 280 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 282 280 (+580) человек

танков ‒ 4821 (+21)

боевых бронированных машин ‒ 9123 (+21)

артиллерийских систем – 6705 (+17)

РСЗО – 808

средства ПВО ‒ 542 (+1)

самолетов – 315

вертолетов – 316

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5)

крылатые ракеты ‒ 1530

корабли /катера ‒ 20

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38)

специальная техника ‒ 959 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что Вооруженные силы осуществляют наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Украинские войска имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области.

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