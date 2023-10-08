Ликвидированных оккупантов уже более 280 тысяч: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Россияне понесут потери на поле боя.
По состоянию на 8 октября 2023 года ВСУ уничтожили 282 280 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 282 280 (+580) человек
- танков ‒ 4821 (+21)
- боевых бронированных машин ‒ 9123 (+21)
- артиллерийских систем – 6705 (+17)
- РСЗО – 808
- средства ПВО ‒ 542 (+1)
- самолетов – 315
- вертолетов – 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5)
- крылатые ракеты ‒ 1530
- корабли /катера ‒ 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38)
- специальная техника ‒ 959 (+3)
Ранее Генштаб сообщил, что Вооруженные силы осуществляют наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Украинские войска имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области.
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