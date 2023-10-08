Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ликвидированных оккупантов уже более 280 тысяч: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Ликвидированных оккупантов уже более 280 тысяч: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

ВСУ уничтожают врага на поле боя / Фото: Associated Press

Россияне понесут потери на поле боя.

По состоянию на 8 октября 2023 года ВСУ уничтожили 282 280 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 282 280 (+580) человек
  • танков ‒ 4821 (+21)
  • боевых бронированных машин ‒ 9123 (+21)
  • артиллерийских систем – 6705 (+17)
  • РСЗО – 808
  • средства ПВО ‒ 542 (+1)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5)
  • крылатые ракеты ‒ 1530
  • корабли /катера ‒ 20
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38)
  • специальная техника ‒ 959 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что Вооруженные силы осуществляют наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Украинские войска имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
230
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация