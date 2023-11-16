Ликвидировано 1300 захватчиков: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 16 ноября составили 315 620 человек. За прошедшие сутки украинские войска уничтожили еще 1130 захватчиков.

Об этом сообщил утром Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 315 620 (+1130) человек

танков ‒ 5388 (+11)

боевых бронированных машин ‒ 10121 (+17)

артиллерийских систем – 7683 (+36)

РСЗО – 892 (+8)

средства ПВО ‒ 585 (+3)

самолетов – 323

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5689 (+14)

крылатые ракеты ‒ 1563 (+1)

корабли /катера ‒ 22

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 10060 (+40)

специальная техника ‒ 1084 (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений.

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