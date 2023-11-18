Ликвидировано 620 захватчиков: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 18 ноября составили более 317 380 человек. За прошедшие сутки украинские войска уничтожили еще 620 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 317380 (+620) человек

танков ‒ 5422 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 10141 (+9)

артиллерийских систем – 7726 (+14)

РСЗО/MLRS – 896 (+1)

средства ПВО/Anti-aircraft warfare systems ‒ 586 (+1)

самолетов – 323

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5726 (+17)

крылатые ракеты ‒ 1563

корабли /катера ‒ 22

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 10091 (+14)

специальная техника ‒ 1090 (+4)

Ранее Генштаб сообщил, что украинские военные отразили 23 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

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