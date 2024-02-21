Ликвидировано более 1100 захватчиков: Генштаб назвал потери армии РФ

По состоянию на утро 21 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 406 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 406 080 (+1130) человек,

танков — 6516 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 12338 (+70) ед,

артиллерийских систем — 9826 (+53) ед,

РСЗО — 992 (+4) ед,

средства ПВО — 678 (+3) ед,

самолетов — 338 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7560 (+39),

крылатые ракеты — 1903 (+1),

корабли /катера — 25 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12861 (+56) ед,

специальная техника – 1558 (+7).

Как сообщил утром 21 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, ВСУ уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34. Впрочем, где "приземлили" российскую птицу, не сообщается.

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