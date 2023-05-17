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Ликвидировано более 200 тысяч солдат РФ: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ликвидировано более 200 тысяч солдат РФ: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Фото: Associated Press

Уничтожены 9 крылатых ракет.

С 24 февраля 2022 года по 17 мая 2023 года ВСУ уничтожили 200 590 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 200 590 (+610) человек ликвидировано,
  • танков — 3771 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 7365 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 3166 (+16) ед,
  • РСЗО — 562 (+0) ед,
  • средства ПВО — 318 (+2) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2748 (+16),
  • крылатые ракеты — 982 (+9),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6067 (+19) ед,
  • специальная техника – 417 (+7).

Напомним, 17 мая начались 448 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Ее армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

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Дата публикации
Просмотры
4303
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