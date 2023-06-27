Ликвидировано более 226 тысяч россиян: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожены еще две крылатые ракеты и десять дронов.

По состоянию на утро 27 июня 2023-го ВСУ уничтожили 226170 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 590 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 226 170 (+590) человек ликвидировано,

танков — 4036 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 7834 (+14) ед,

артиллерийских систем — 4083 (+28) ед,

РСЗО — 626 (+2) ед,

средства ПВО — 386 (+1) ед,

самолетов — 314 (+0) ед,

вертолетов — 308 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3492 (+10),

крылатые ракеты — 1261 (+2),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6772(+21) ед,

специальная техника – 563 (+6).

Напомним, начались 489 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Российская армияв дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 38 боевых столкновений.

Читайте также: