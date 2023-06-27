Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ликвидировано более 226 тысяч россиян: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
733
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ликвидировано более 226 тысяч россиян: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 27 июня 2023-го уничтожено 226 170 солдат армии РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще две крылатые ракеты и десять дронов.

По состоянию на утро 27 июня 2023-го ВСУ уничтожили   226170 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 590 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 226 170 (+590) человек ликвидировано,
  • танков — 4036 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 7834 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 4083 (+28) ед,
  • РСЗО — 626 (+2) ед,
  • средства ПВО — 386 (+1) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3492 (+10),
  • крылатые ракеты — 1261 (+2),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6772(+21) ед,
  • специальная техника – 563 (+6).

Напомним, начались 489 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Российская армияв дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 38 боевых столкновений.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
733
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация