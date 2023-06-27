Ликвидировано более 226 тысяч россиян: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожены еще две крылатые ракеты и десять дронов.
По состоянию на утро 27 июня 2023-го ВСУ уничтожили 226170 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 590 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 226 170 (+590) человек ликвидировано,
- танков — 4036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7834 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 4083 (+28) ед,
- РСЗО — 626 (+2) ед,
- средства ПВО — 386 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3492 (+10),
- крылатые ракеты — 1261 (+2),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6772(+21) ед,
- специальная техника – 563 (+6).
Напомним, начались 489 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Российская армияв дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 38 боевых столкновений.