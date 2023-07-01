Ликвидировано более 500 россиян: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Уничтожено еще 26 дронов.
По состоянию на утро 1 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 228 870 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 530 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 228 870 (+530) человек ликвидировано,
- танков — 4042 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7868 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 4162 (+35) ед,
- РСЗО — 632 (+2) ед,
- средства ПВО — 389 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3545 (+26),
- крылатые ракеты — 1261 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9) ед,
- специальная техника – 580 (+11).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях ПИК "Вагнер" в войне в Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ было ликвидировано 21 тыс. "вагнеровцев", а ранено 80 тыс. наемников.