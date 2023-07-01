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Ликвидировано более 500 россиян: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ликвидировано более 500 россиян: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

По состоянию на утро 1 июля 2023 уничтожено 228 870 солдат армии России. / Фото: Associated Press

Уничтожено еще 26 дронов.

По состоянию на утро 1 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 228 870 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 530 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 228 870 (+530) человек ликвидировано,
  • танков — 4042 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7868 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 4162 (+35) ед,
  • РСЗО — 632 (+2) ед,
  • средства ПВО — 389 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3545 (+26),
  • крылатые ракеты — 1261 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9) ед,
  • специальная техника – 580 (+11).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях ПИК "Вагнер" в войне в Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ было ликвидировано 21 тыс. "вагнеровцев", а ранено 80 тыс. наемников.

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Дата публикации
Просмотры
484
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