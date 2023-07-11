Ликвидировано более 500 россиян: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Уничтожен еще один вертолет врага.

По состоянию на утро 11 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 235 020 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава — около 235 020 (+540) человек ликвидировано,

танков — 4089 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 7983 (+17) ед,

артиллерийских систем — 4385 (+14) ед,

РСЗО — 672 (+4) ед,

средства ПВО — 414 (+0) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 310 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3693 (+7),

крылатые ракеты – 1271 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6966 (+29) ед,

специальная техника/- 640 (+8).

Напомним, армия РФ сосредотачивает усилия на четырех направлениях, продолжаются тяжелые бои. Враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

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