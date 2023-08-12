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Ликвидировано более полутысячи захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Ликвидировано более полутысячи захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Утраты армии РФ по состоянию на 12 августа 2023-го составляют более 253 тыс. / Фото: Associated Press

Уничтожена еще одна крылатая ракета и четыре дрона врага.

По состоянию на 12 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 253 290 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 510 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около/ about 253290 (+510) человек ликвидировано,
  • танков — 4295 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8324 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 5053 (+10) ед,
  • РСЗО — 713 (+0) ед,
  • средства ПВО — 472 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4201 (+4),
  • крылатые ракеты – 1378 (+1),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7523 (+12) ед,
  • специальная техника – 759 (+3).

Напомним, в Центр национального сопротивления сообщал, что захватчики на юге Украины не справляются с большим количеством раненых. Так, оккупанты используют гражданские медицинские учреждения для лечения своих раненых.

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Дата публикации
Просмотры
562
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