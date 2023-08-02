Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ликвидировано более полутысячи захватчиков: новые данные Генштаба о потерях армии РФ врага

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1423
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ликвидировано более полутысячи захватчиков: новые данные Генштаба о потерях армии РФ врага

Уничтожено уже более 247 тыс. окупантов. / Фото: Associated Press

Уничтожено еще 15 дронов и

По состоянию на 2 августа 2023 года ВСУ уничтожили 247 230 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 247 230 (+540) человек ликвидировано,
  • танков — 4217 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 8213 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 4866 (+27) ед,
  • РСЗО — 700 (+1) ед,
  • средства ПВО — 463 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4042 (+15),
  • крылатые ракеты – 1347 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7349 (+25) ед,
  • специальная техника – 718 (+0).

Как сообщалось, военный эксперт Сергей Грабский рассказал о приоритетной задаче ВСУ во время контрнаступления. Российские оккупанты до сих пор имеют преимущество в артиллерии, поэтому при контрнаступлении приоритет ВСУ – враждебные объекты артиллерийских систем и снарядов к ним.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1423
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация