Ликвидировано более полутысячи захватчиков: новые данные Генштаба о потерях армии РФ врага

Уничтожено еще 15 дронов и
По состоянию на 2 августа 2023 года ВСУ уничтожили 247 230 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава — около 247 230 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 4217 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 8213 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 4866 (+27) ед,
- РСЗО — 700 (+1) ед,
- средства ПВО — 463 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4042 (+15),
- крылатые ракеты – 1347 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7349 (+25) ед,
- специальная техника – 718 (+0).
Как сообщалось, военный эксперт Сергей Грабский рассказал о приоритетной задаче ВСУ во время контрнаступления. Российские оккупанты до сих пор имеют преимущество в артиллерии, поэтому при контрнаступлении приоритет ВСУ – враждебные объекты артиллерийских систем и снарядов к ним.