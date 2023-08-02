Ликвидировано более полутысячи захватчиков: новые данные Генштаба о потерях армии РФ врага

Уничтожено еще 15 дронов и

По состоянию на 2 августа 2023 года ВСУ уничтожили 247 230 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 540 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава — около 247 230 (+540) человек ликвидировано,

танков — 4217 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 8213 (+8) ед,

артиллерийских систем — 4866 (+27) ед,

РСЗО — 700 (+1) ед,

средства ПВО — 463 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4042 (+15),

крылатые ракеты – 1347 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7349 (+25) ед,

специальная техника – 718 (+0).

Как сообщалось, военный эксперт Сергей Грабский рассказал о приоритетной задаче ВСУ во время контрнаступления. Российские оккупанты до сих пор имеют преимущество в артиллерии, поэтому при контрнаступлении приоритет ВСУ – враждебные объекты артиллерийских систем и снарядов к ним.

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