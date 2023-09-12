Ликвидировано более полутысячи захватчиков: новые данные Генштаба о потерях РФ

Враг утратил еще восемь танков и три средства ПВО.

По состоянию на 12 сентября 2023 года ВСУ уничтожили 269 760 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 550 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 269 760 (+550) человек,

танков — 4568 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 8778 (+11) ед,

артиллерийских систем — 5872 (+33) ед,

РСЗО — 764 (+4) ед,

средства ПВО — 515 (+3) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4645 (+17),

крылатые ракеты – 1455 (+0),

корабли /катера — 19 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8413 (+43) ед,

специальная техника – 881 (+4).

Как сообщалось, на Таврическом направлении за последние сутки потери врага составили 359 человек (безвозвратные — 102, раненые — 257).

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