Ликвидировано еще 1010 солдат: потери армии РФ составляют уже 158 тысяч

Уничтожены еще десять танков.
С 24 февраля 2022-го по 11 марта 2023-го ВСУ уничтожили 158 тысяч солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 1010 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 158 000 (+1010) человек ликвидировано,
- танков — 3458 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 6762 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 2483 (+8) ед,
- РСЗО — 493 (+2) ед,
- средства ПВО — 257 (+1) ед,
- самолетов — 304 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5344 (+7) ед,
- специальная техника – 242 (+2).
Напомним, начались 381 сутки российского широкомасштабного вторжения. Агрессорка Россия не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.
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