Ликвидировано еще 1010 солдат: потери армии РФ составляют уже 158 тысяч

Уничтожены еще десять танков.

С 24 февраля 2022-го по 11 марта 2023-го ВСУ уничтожили 158 тысяч солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 1010 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 158 000 (+1010) человек ликвидировано,

танков — 3458 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 6762 (+20) ед,

артиллерийских систем — 2483 (+8) ед,

РСЗО — 493 (+2) ед,

средства ПВО — 257 (+1) ед,

самолетов — 304 (+0) ед,

вертолетов — 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1),

крылатые ракеты – 907 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5344 (+7) ед,

специальная техника – 242 (+2).

Напомним, начались 381 сутки российского широкомасштабного вторжения. Агрессорка Россия не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

Читайте также:

Обстрелы регионов на 10 марта: враг атакует Харьковщину и Запорожье