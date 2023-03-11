Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ликвидировано еще 1010 солдат: потери армии РФ составляют уже 158 тысяч

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
349
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ликвидировано еще 1010 солдат: потери армии РФ составляют уже 158 тысяч

Фото: gettyimages.com

Уничтожены еще десять танков.

С 24 февраля 2022-го по 11 марта 2023-го ВСУ уничтожили 158 тысяч солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 1010 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 158 000 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков — 3458 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 6762 (+20) ед,
  • артиллерийских систем — 2483 (+8) ед,
  • РСЗО — 493 (+2) ед,
  • средства ПВО — 257 (+1) ед,
  • самолетов — 304 (+0) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1),
  • крылатые ракеты – 907 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5344 (+7) ед,
  • специальная техника – 242 (+2).

Напомним, начались 381 сутки российского широкомасштабного вторжения. Агрессорка Россия не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

Читайте также:

Обстрелы регионов на 10 марта: враг атакует Харьковщину и Запорожье

Обстрелы регионов на 10 марта: враг атакует Харьковщину и Запорожье

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
349
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация