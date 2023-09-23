Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ликвидировано еще 510 оккупантов РФ: Генштаб назвал новые цифры

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
228
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ликвидировано еще 510 оккупантов РФ: Генштаб назвал новые цифры

Потери РФ составляют около 275,5 тыс. человек. / Фото: Associated Press

Русские потери 11 танков и два средства ПВО.

По состоянию на 23 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 275 460 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 51 0 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 275 460 (+510) человек,
  • танков — 4655 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 8912 (+21) ед,
  • артиллерийских систем — 6210 (+33) ед,
  • РСЗО — 789 (+4) ед,
  • средства ПВО — 530 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8),
  • крылатые ракеты — 1518 (+1),
  • корабли /катера — 20 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8716 (+26) ед,
  • специальная техника – 912 (+0).

Как сообщалось, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ в наступлении теряют вдвое меньше военных, чем россияне.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
228
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация