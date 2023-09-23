Русские потери 11 танков и два средства ПВО.
По состоянию на 23 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 275 460 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 51 0 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава – около 275 460 (+510) человек,
- танков — 4655 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 8912 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 6210 (+33) ед,
- РСЗО — 789 (+4) ед,
- средства ПВО — 530 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8),
- крылатые ракеты — 1518 (+1),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8716 (+26) ед,
- специальная техника – 912 (+0).
Как сообщалось, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ в наступлении теряют вдвое меньше военных, чем россияне.