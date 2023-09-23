Русские потери 11 танков и два средства ПВО.

По состоянию на 23 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 275 460 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 51 0 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 275 460 (+510) человек,

танков — 4655 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 8912 (+21) ед,

артиллерийских систем — 6210 (+33) ед,

РСЗО — 789 (+4) ед,

средства ПВО — 530 (+2) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8),

крылатые ракеты — 1518 (+1),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8716 (+26) ед,

специальная техника – 912 (+0).

Как сообщалось, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ в наступлении теряют вдвое меньше военных, чем россияне.

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