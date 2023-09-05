Ликвидировано еще 560 оккупантов: новые данные Генштаба о потерях армии РФ

По состоянию на 5 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 265 680 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 560 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 265 680 (+560) человек,

танков -4489 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 8670 (+7) ед,

артиллерийских систем — 5649 (+38) ед,

РСЗО — 747 (+6) ед,

средства ПВО — 504 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов/helicopters – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4512 (+31),

крылатые ракеты – 1447 (+0),

корабли /катера — 19 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8175 (+26) ед,

специальная техника – 851 (+4).

Как сообщалось, легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на оккупированном юге у россиян появились новые крематории. Захватчиков ликвидируют в "сверхглубоком тылу" — в Кирилловке и Геническе, где почти каждый день там раздаются взрывы.

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