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Ликвидировано еще 560 оккупантов: новые данные Генштаба о потерях армии РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ликвидировано еще 560 оккупантов: новые данные Генштаба о потерях армии РФ

По состоянию на 5 сентября 2023 уничтожено 265 680 солдат армии Российской Федерации. / Фото: Associated Press

Враг потерял еще 31 дрон.

По состоянию на 5 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 265 680 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 560 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 265 680 (+560) человек,
  • танков -4489 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 8670 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 5649 (+38) ед,
  • РСЗО — 747 (+6) ед,
  • средства ПВО — 504 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов/helicopters – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4512 (+31),
  • крылатые ракеты – 1447 (+0),
  • корабли /катера — 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8175 (+26) ед,
  • специальная техника – 851 (+4).

Как сообщалось, легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на оккупированном юге у россиян появились новые крематории. Захватчиков ликвидируют в "сверхглубоком тылу" — в Кирилловке и Геническе, где почти каждый день там раздаются взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
1057
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