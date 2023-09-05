Ликвидировано еще 560 оккупантов: новые данные Генштаба о потерях армии РФ

Враг потерял еще 31 дрон.
По состоянию на 5 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 265 680 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 560 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 265 680 (+560) человек,
- танков -4489 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 8670 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 5649 (+38) ед,
- РСЗО — 747 (+6) ед,
- средства ПВО — 504 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов/helicopters – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4512 (+31),
- крылатые ракеты – 1447 (+0),
- корабли /катера — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8175 (+26) ед,
- специальная техника – 851 (+4).
Как сообщалось, легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на оккупированном юге у россиян появились новые крематории. Захватчиков ликвидируют в "сверхглубоком тылу" — в Кирилловке и Геническе, где почти каждый день там раздаются взрывы.