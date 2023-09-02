Ликвидировано еще 570 захватчиков: новые данные Генштаба о потерях оккупантов

РФ потеряла еще 12 танков и 12 дронов.

По состоянию на 2 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 264 060 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 570 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 264 060 (+570) человек,

танков — 4471 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 8637 (+24) ед,

артиллерийских систем — 5560 (+30) ед,

РСЗО — 736 (+1) ед,

средства ПВО — 501 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4433 (+12),

крылатые ракеты – 1447 (+2),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8043 (+34) ед,

специальная техника – 835 (+4).

Как сообщалось, ВСУ установили рекорд по уничтожению вражеской техники. Так, в августе был второй показатель за весь период полномасштабной войны по уничтожению российского автотранспорта – 685.

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