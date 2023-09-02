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Ликвидировано еще 570 захватчиков: новые данные Генштаба о потерях оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Ликвидировано еще 570 захватчиков: новые данные Генштаба о потерях оккупантов

По состоянию на 2 сентября 2023 уничтожено еще 570 окупантов. / Фото: Associated Press

РФ потеряла еще 12 танков и 12 дронов.

По состоянию на 2 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 264 060   солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 570 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 264 060 (+570) человек,
  • танков — 4471 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 8637 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 5560 (+30) ед,
  • РСЗО — 736 (+1) ед,
  • средства ПВО — 501 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4433 (+12),
  • крылатые ракеты – 1447 (+2),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8043 (+34) ед,
  • специальная техника – 835 (+4).

Как сообщалось, ВСУ установили рекорд по уничтожению вражеской техники. Так, в августе был второй показатель за весь период полномасштабной войны по уничтожению российского автотранспорта – 685.

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Дата публикации
Просмотры
1176
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