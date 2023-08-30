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Ликвидировано еще 570 захватчиков: новые данные Генштаба о потерях российской армии

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Ликвидировано еще 570 захватчиков: новые данные Генштаба о потерях российской армии

По состоянию на 30 августа 2023 ликвидировано более 262 тыс. оккупантов. / Фото: Associated Press

Враг потерял еще девять танков и 26 артсистем.

По состоянию на 30 августа 2023 года ВСУ уничтожили 262 410   солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 570 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 262 410 (+570) человек,
  • танков — 4423 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 8596 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 5476 (+26) ед,
  • РСЗО — 733 (+0) ед,
  • средства ПВО — 500 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8),
  • крылатые ракеты – 1419 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7953 (+44) ед,
  • специальная техника – 825 (+5).

Как сообщалось в строительстве Генштаба утром 30 августа, армия РФ снова ударила по Украине, ВСУ наступают на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
304
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