Враг потерял еще девять танков и 26 артсистем.

По состоянию на 30 августа 2023 года ВСУ уничтожили 262 410 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 570 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 262 410 (+570) человек,

танков — 4423 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 8596 (+17) ед,

артиллерийских систем — 5476 (+26) ед,

РСЗО — 733 (+0) ед,

средства ПВО — 500 (+0) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8),

крылатые ракеты – 1419 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7953 (+44) ед,

специальная техника – 825 (+5).

Как сообщалось в строительстве Генштаба утром 30 августа, армия РФ снова ударила по Украине, ВСУ наступают на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений.

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