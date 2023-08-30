Ликвидировано еще 570 захватчиков: новые данные Генштаба о потерях российской армии

Враг потерял еще девять танков и 26 артсистем.
По состоянию на 30 августа 2023 года ВСУ уничтожили 262 410 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 570 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава – около 262 410 (+570) человек,
- танков — 4423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 8596 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 5476 (+26) ед,
- РСЗО — 733 (+0) ед,
- средства ПВО — 500 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8),
- крылатые ракеты – 1419 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7953 (+44) ед,
- специальная техника – 825 (+5).
Как сообщалось в строительстве Генштаба утром 30 августа, армия РФ снова ударила по Украине, ВСУ наступают на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений.