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Ликвидировано еще 650 захватчиков: новые данные Генштаба о потерях армии РФ врага

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Ликвидировано еще 650 захватчиков: новые данные Генштаба о потерях армии РФ врага

Уже уничтожены 255 570 солдат армии Российской Федерации. / Фото: Associated Press

Русские потери еще шесть дронов и 17 крылатых ракет.

По состоянию на 16 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 255 570   солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 650 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 255 570 (+650) человек ликвидировано,
  • танков — 4324 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 8380 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 5152 (+24) ед,
  • РСЗО — 714 (+0) ед,
  • средства ПВО — 485 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 314 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4248 (+6),
  • крылатые ракеты — 1404 (+17),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7614 (+30) ед,
  • специальная техника – 773 (+4).

Как сообщалось в сводке Генштаба, РФ снова атаковала дронами по Украине, ВСУ наступают на двух направлениях. В свою очередь, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Дата публикации
Просмотры
832
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