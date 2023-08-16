Ликвидировано еще 650 захватчиков: новые данные Генштаба о потерях армии РФ врага

Русские потери еще шесть дронов и 17 крылатых ракет.

По состоянию на 16 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 255 570 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 650 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 255 570 (+650) человек ликвидировано,

танков — 4324 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 8380 (+10) ед,

артиллерийских систем — 5152 (+24) ед,

РСЗО — 714 (+0) ед,

средства ПВО — 485 (+3) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 314 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4248 (+6),

крылатые ракеты — 1404 (+17),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7614 (+30) ед,

специальная техника – 773 (+4).

Как сообщалось в сводке Генштаба, РФ снова атаковала дронами по Украине, ВСУ наступают на двух направлениях. В свою очередь, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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