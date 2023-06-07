Ликвидировано еще 880 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на 7 июня 2023 г. ВСУ уничтожили 212 030 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 880 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава — около/ about 212030 (+880) человек ликвидировано,

танков — 3873 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 7560 (+17) ед,

артиллерийских систем — 3640 (+37) ед,

РСЗО — 594 (+4) ед,

средства ПВО — 352 (+1) ед,

самолетов — 314 (+1) ед,

вертолетов — 299 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3219 (+7),

крылатые ракеты – 1171 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6349 (+17) ед,

специальная техника – 492 (+3).

Напомним, начались 469 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

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