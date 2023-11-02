Ликвидировано еще 930 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Враг потерял еще 18 танков и 3 средства ПВО.

По состоянию на 2 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 302 420 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 930 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 302 420 (+930) человек,

танков — 5241 (+18) ед,

боевых бронированных машин — 9877 (+43) ед,

артиллерийских систем — 7292 (+42) ед,

РСЗО — 850 (+4) ед,

средства ПВО — 566 (+3) ед,

самолетов — 322 (+1) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5488 (+20),

крылатые ракеты — 1549 (+2),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9658 (+34) ед,

специальная техника – 1032 (+13).

Как сообщалось, 2 ноября начались 617 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Отмечается, что ВСУ отбили ряд вражеских атак, оккупанты не имеют успеха у Марьинки. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

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