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Ликвидировано еще около 600 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Ликвидировано еще около 600 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

ВСУ уничтожают врага / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 27 июля составляют уже 2434 270 оккупантов. За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 590 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 244 270 (+590) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4186 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 8147 (+11)
  • артиллерийских систем – 4745 (+18)
  • РСЗО – 698
  • средства ПВО ‒ 457
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 311
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3)
  • крылатые ракеты ‒ 1347 (+40)
  • корабли ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7229 (+18)
  • специальная техника ‒ 708

По данным Генштаба по состоянию на утро 27 июля, на фронте за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений. ВСУ отразили все вражеские атаки.

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