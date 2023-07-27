Ликвидировано еще около 600 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Захватчики несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 27 июля составляют уже 2434 270 оккупантов. За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 590 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 244 270 (+590) человек ликвидировано
- танков ‒ 4186 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 8147 (+11)
- артиллерийских систем – 4745 (+18)
- РСЗО – 698
- средства ПВО ‒ 457
- самолетов – 315
- вертолетов – 311
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3)
- крылатые ракеты ‒ 1347 (+40)
- корабли ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 7229 (+18)
- специальная техника ‒ 708
По данным Генштаба по состоянию на утро 27 июля, на фронте за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений. ВСУ отразили все вражеские атаки.
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