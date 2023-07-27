Ликвидировано еще около 600 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Общие боевые потери России к утру 27 июля составляют уже 2434 270 оккупантов. За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 590 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 244 270 (+590) человек ликвидировано

танков ‒ 4186 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 8147 (+11)

артиллерийских систем – 4745 (+18)

РСЗО – 698

средства ПВО ‒ 457

самолетов – 315

вертолетов – 311

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3)

крылатые ракеты ‒ 1347 (+40)

корабли ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 7229 (+18)

специальная техника ‒ 708

По данным Генштаба по состоянию на утро 27 июля, на фронте за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений. ВСУ отразили все вражеские атаки.