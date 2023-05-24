Ликвидировано почти 205 тысяч оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

С 24 февраля 2022 года по 24 мая 2023 года ВСУ уничтожили 204 760 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 400 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери русской армии:

личного состава — около 204 760 (+400) человек ликвидировано,

танков — 3792 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 7424 (+5) ед,

артиллерийских систем — 3339 (+21) ед,

РСЗО — 570 (+5) ед,

средства ПВО — 327 (+0) ед,

самолетов — 309 (+0) ед,

вертолетов — 296 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2871 (+7),

крылатые ракеты – 1015 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6146 (+7) ед,

специальная техника – 440 (+7).

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что украинские военные будут продвигаться не только на Бахмутском направлении, но и на всех оккупированных территориях. Однако Данилов не берется прогнозировать, завершится ли война с Россией в 2023 году.

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