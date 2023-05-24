Ликвидировано почти 205 тысяч оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

Уничтожен еще один российский вертолет.
С 24 февраля 2022 года по 24 мая 2023 года ВСУ уничтожили 204 760 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 400 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери русской армии:
- личного состава — около 204 760 (+400) человек ликвидировано,
- танков — 3792 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7424 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 3339 (+21) ед,
- РСЗО — 570 (+5) ед,
- средства ПВО — 327 (+0) ед,
- самолетов — 309 (+0) ед,
- вертолетов — 296 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2871 (+7),
- крылатые ракеты – 1015 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6146 (+7) ед,
- специальная техника – 440 (+7).
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что украинские военные будут продвигаться не только на Бахмутском направлении, но и на всех оккупированных территориях. Однако Данилов не берется прогнозировать, завершится ли война с Россией в 2023 году.
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