Ликвидировано почти 323 тысячи оккупантов: Генштаб назвал потери РФ за сутки

За сутки уничтожены 30 танков и 31 артсистема.

По состоянию на 24 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 322 900 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1100 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии Российской Федерации:

личного состава – около 322 900 (+1100) человек,

танков — 5496 (+30) ед,

боевых бронированных машин — 10256 (+32) ед,

артиллерийских систем — 7833 (+31) ед,

РСЗО — 904 (+2) ед,

средства ПВО — 595 (+4) ед,

самолетов — 323 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5800 (+1),

крылатые ракеты – 1564 (+0),

корабли /катера — 22 (+0) ед,

подлодки -1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10230 (+32) ед,

специальная техника – 1108 (+1).

Напомним, 24 ноября начались 639 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Тем временем россияне дерутся за Авдеевку в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

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