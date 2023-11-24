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Ликвидировано почти 323 тысячи оккупантов: Генштаб назвал потери РФ за сутки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Ликвидировано почти 323 тысячи оккупантов: Генштаб назвал потери РФ за сутки

За минувшие сутки, 23 ноября, было ликвидировано еще 1100 военных РФ. / Фото: Associated Press

За сутки уничтожены 30 танков и 31 артсистема.

По состоянию на 24 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 322 900 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1100 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии Российской Федерации:

  • личного состава – около 322 900 (+1100) человек,
  • танков — 5496 (+30) ед,
  • боевых бронированных машин — 10256 (+32) ед,
  • артиллерийских систем — 7833 (+31) ед,
  • РСЗО — 904 (+2) ед,
  • средства ПВО — 595 (+4) ед,
  • самолетов — 323 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5800 (+1),
  • крылатые ракеты – 1564 (+0),
  • корабли /катера — 22 (+0) ед,
  • подлодки -1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10230 (+32) ед,
  • специальная техника – 1108 (+1).

Напомним, 24 ноября начались 639 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Тем временем россияне дерутся за Авдеевку в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

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Дата публикации
Просмотры
286
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