Ликвидировано почти 323 тысячи оккупантов: Генштаб назвал потери РФ за сутки

За сутки уничтожены 30 танков и 31 артсистема.
По состоянию на 24 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 322 900 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1100 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии Российской Федерации:
- личного состава – около 322 900 (+1100) человек,
- танков — 5496 (+30) ед,
- боевых бронированных машин — 10256 (+32) ед,
- артиллерийских систем — 7833 (+31) ед,
- РСЗО — 904 (+2) ед,
- средства ПВО — 595 (+4) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5800 (+1),
- крылатые ракеты – 1564 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки -1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10230 (+32) ед,
- специальная техника – 1108 (+1).
Напомним, 24 ноября начались 639 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Тем временем россияне дерутся за Авдеевку в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.