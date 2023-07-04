Ликвидировано почти 800 россиян: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

По состоянию на утро 4 июля 2023 года ВСУ уничтожили 231 030 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 77 0 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 231 030 (+770) человек ликвидировано,

танков — 4059 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7908 (+9) ед,

артиллерийских систем — 4252 (+32) ед,

РСЗО — 647 (+6) ед,

средства ПВО — 394 (+3) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 309 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3602 (+29),

крылатые ракеты – 1264 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6843 (+9) ед,

специальная техника – 590 (+0).

Как сообщалось, начались 496 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

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