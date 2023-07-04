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Ликвидировано почти 800 россиян: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
809
Время на прочтение
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Ликвидировано почти 800 россиян: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Утраты армии РФ по состоянию на 4 июля составляют 231 030 человек. / Фото: Associated Press

Уничтожено еще 29 дронов.

По состоянию на утро 4 июля 2023 года ВСУ уничтожили 231 030 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 77 0 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 231 030 (+770) человек ликвидировано,
  • танков — 4059 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7908 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 4252 (+32) ед,
  • РСЗО — 647 (+6) ед,
  • средства ПВО — 394 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3602 (+29),
  • крылатые ракеты – 1264 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6843 (+9) ед,
  • специальная техника – 590 (+0).

Как сообщалось, начались 496 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
809
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