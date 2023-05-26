Ликвидировано почти пол тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии России

Уничтожен еще один вражеский самолет.
С 24 февраля 2022 года по 26 мая 2023 года ВСУ уничтожили 205 720 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 460 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава около 205 720 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3796 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7435 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 3384 (+25) ед,
- РСЗО — 570 (+0) ед,
- средства ПВО — 328 (+1) ед,
- самолетов — 310 (+1) ед,
- вертолетов — 296 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2910 (+3),
- крылатые ракеты – 1015 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6161 (+13) ед,
- специальная техника – 446 (+2).
Напомним, начались 457 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.