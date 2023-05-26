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Ликвидировано почти пол тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии России

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ликвидировано почти пол тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии России

По состоянию на 26 мая потери РФ составляют 205 720 солдат.

Уничтожен еще один вражеский самолет.

С 24 февраля 2022 года по 26 мая 2023 года ВСУ уничтожили 205 720 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 460 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава около 205 720 (+460) человек ликвидировано,
  • танков — 3796 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7435 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 3384 (+25) ед,
  • РСЗО — 570 (+0) ед,
  • средства ПВО — 328 (+1) ед,
  • самолетов — 310 (+1) ед,
  • вертолетов — 296 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2910 (+3),
  • крылатые ракеты – 1015 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6161 (+13) ед,
  • специальная техника – 446 (+2).

Напомним, начались 457 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.

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Дата публикации
Просмотры
1353
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