Ликвидировано почти пол тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армии России

Уничтожен еще один вражеский самолет.

С 24 февраля 2022 года по 26 мая 2023 года ВСУ уничтожили 205 720 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 460 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава около 205 720 (+460) человек ликвидировано,

танков — 3796 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 7435 (+3) ед,

артиллерийских систем — 3384 (+25) ед,

РСЗО — 570 (+0) ед,

средства ПВО — 328 (+1) ед,

самолетов — 310 (+1) ед,

вертолетов — 296 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2910 (+3),

крылатые ракеты – 1015 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6161 (+13) ед,

специальная техника – 446 (+2).

Напомним, начались 457 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.

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