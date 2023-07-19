Ликвидировано почти пол тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Уничтожены шесть ракет и 46 дронов врага.

По состоянию на 19 июля 2023 года ВСУ уничтожили 239 480 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава – около 239 480 (+470) человек ликвидировано,

танков — 4123 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 8059 (+8) ед,

артиллерийских систем — 4573 (+31) ед,

РСЗО — 689 (+0) ед,

средства ПВО — 430 (+2) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46),

крылатые ракеты – 1279 (+6),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7105 (+19) ед,

специальная техника – 683 (+6).

Напомним, начались 511 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. По данным Генштаба, РФ задала ночью удары по Украине, враг сосредотачивает усилия на 5 направлениях : Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.

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