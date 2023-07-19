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Ликвидировано почти пол тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ликвидировано почти пол тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

По состоянию на 19 июля уничтожены 239 480 солдат армии Российской Федерации. / Фото: Associated Press

Уничтожены шесть ракет и 46 дронов врага.

По состоянию на 19 июля 2023 года ВСУ уничтожили 239 480 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

  • личного состава – около 239 480 (+470) человек ликвидировано,
  • танков — 4123 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8059 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 4573 (+31) ед,
  • РСЗО — 689 (+0) ед,
  • средства ПВО — 430 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46),
  • крылатые ракеты – 1279 (+6),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7105 (+19) ед,
  • специальная техника – 683 (+6).

Напомним, начались 511 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. По данным Генштаба, РФ задала ночью удары по Украине, враг сосредотачивает усилия на 5 направлениях : Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
826
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