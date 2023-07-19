Ликвидировано почти пол тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Уничтожены шесть ракет и 46 дронов врага.
По состоянию на 19 июля 2023 года ВСУ уничтожили 239 480 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:
- личного состава – около 239 480 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 4123 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8059 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 4573 (+31) ед,
- РСЗО — 689 (+0) ед,
- средства ПВО — 430 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46),
- крылатые ракеты – 1279 (+6),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7105 (+19) ед,
- специальная техника – 683 (+6).
Напомним, начались 511 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. По данным Генштаба, РФ задала ночью удары по Украине, враг сосредотачивает усилия на 5 направлениях : Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.