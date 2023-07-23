Ликвидированы сотни окупантов: новые данные Генштаба о потерях армии РФ

Силы обороны за сутки уничтожили 11 танков и около 30 артиллерийских установок.
Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили ориентировочно 241 960 оккупантов. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано еще 630 военных РФ.
Такие данные обнародовал 23 июля Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника армии РФ:
- личного состава — около 241 960 (+630) человек ликвидировано,
- танков — 4151 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 8105 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 4658 (+29) ед,
- РСЗО — 697 (+4) ед,
- средства ПВО — 451 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3958 (+14),
- крылатые ракеты – 1298 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7172 (+13) ед,
- специальная техника – 696 (+5).
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.
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