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Ликвидированы сотни окупантов: новые данные Генштаба о потерях армии РФ

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Павел ЗаяцПавел Заяц
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Ликвидированы сотни окупантов: новые данные Генштаба о потерях армии РФ

ВСУ уничтожили десятки единиц техники врага. Фото — facebook.com/59ompbr

Силы обороны за сутки уничтожили 11 танков и около 30 артиллерийских установок.

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили ориентировочно 241 960 оккупантов. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано еще 630 военных РФ.

Такие данные обнародовал 23 июля Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава — около 241 960 (+630) человек ликвидировано,
  • танков — 4151 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 8105 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 4658 (+29) ед,
  • РСЗО — 697 (+4) ед,
  • средства ПВО — 451 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3958 (+14),
  • крылатые ракеты – 1298 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7172 (+13) ед,
  • специальная техника – 696 (+5).
© Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
9188
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