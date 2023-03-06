Каждый 18-летний украинец – в окопах: Резников о планах реформ в армии

Министр обороны Резников также объяснил, что нужно делать с военными кафедрами в будущем.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что после победы Украины нужно готовиться к изменениям в правовом плане и культуре поведения нации, что касается военной подготовки граждан. Военные кафедры должны остаться, но нужно думать об их специализации.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"Я убежден, что наоборот – культура военной профессии должна стать трендом. Как в Израиле, например. Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаженные работы. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай", — пояснил он.

Министр обороны подчеркнул, что, к сожалению, после победы Украины Россия как соседнее государство не исчезнет, поэтому каждый гражданин должен уметь пользоваться огнестрельным оружием после прохождения проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органах.

"Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает. Поэтому военные кафедры точно нужны. Возможно, нужно думать об их специализации", — подчеркнул он.

Резников также сказал, что такое решение предусмотрено в будущем плане реформ.

"Это один из элементов изменений в законодательство, которые мы готовы делать. Это четко совпадает с позицией президента, мы с ним об этом говорили", — резюмировал Алексей Резников.

Напомним, Алексей Резников подчеркнул, что обретение членства в НАТО и Евросоюзе – один из ключевых элементов такой архитектуры безопасности.

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