Линия фронта изменилась: где прорываются россияне

Россияне за прошедшие сутки имели «успех» в Харьковской и Донецкой областях. Армия РФ продвинулась в городе Волчанск и в районах сел Пазено и Дроновка на Славянском направлении.

Об этом сообщили аналитики информационного ресурса DeepState.

По данным экспертов, в районе Волчанска увеличивается «серая» зона вблизи близлежащих населенных пунктов Цегельное, Вильча и Синельниково. На этом участке оккупанты повредили украинскую логистику, чем усложнили удержание обороны Волчанска.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении за минувшие сутки российские войска атаковали 14 раз, в том числе в районе Волчанска, на Славянском — Силы обороны Украины отразили шесть штурмов.

Напомним, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что на Харьковщине украинские подразделения зачищают населенные пункты и берут в плен российских оккупантов после неудачных попыток продвижения.

Также сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой войне после Второй мировой.